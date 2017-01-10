У США внесуть законопроект про нові санкції проти РФ у зв'язку з кібератаками

Нові санкції можуть стосуватися фінансового і енергетичного секторів російської економіки.

Американські сенатори внесуть законопроект про нові санкції проти Росії у зв'язку з кібератаками cont.ws

Група американських сенаторів на чолі з Джоном Маккейном має намір представити законопроект про нові санкції проти Росії у зв'язку з кібератаками, метою яких було втручання у вибори президента США.

Маккейн заявив, що ці санкції будуть носити "всеосяжний характер". Прихильниками законопроекту виступають також сенатори Ліндсі Грем, Бен Кардін і Роберт Менендес.

Нові санкції стосуватимуться фінансового і енергетичного секторів російської економіки.

Раніше повідомлялося, що переможець президентських перегонів Дональд Трамп оприлюднив офіційну заяву, в якій визнав, що Росія причетна до хакерських атак на комп'ютерні мережі Демократичної партії.

Розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори. В ній йдеться, що Путін замовив "кампанію впливу", яка повинна була зірвати демократичний процес і дискредитувати кандидата від демократів Гіларі Клінтон. Тим часом, Обама після доповіді розвідки переконаний у втручанні Росії у вибори в США. Він нагадав усім критикам американських спецслужб і республіканцям, що не варто вірити Путіну.