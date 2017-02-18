У США виставили на аукціон особистий телефон Гітлера

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Стартова ціна червоного телефону зі свастикою і ім'ям диктатора складе 100 тисяч доларів.

За телефон Гітлера хочуть як мінімум 100 тис. доларів ТАСС

У США в штаті Меріленд виставили на аукціонний особистий телефонний апарат німецького диктатора Адольфа Гітлера.

Стартова ціна телефону, на якому є свастика та гравірування "Adolf Hitler" складе 100 тисяч доларів. Проте організатори аукціону планують, що виручать в три рази більше, пише "Інтерфакс" з посиланням на АР.

Аукціонний будинок в найближчі вихідні почне приймати ставки від потенційних покупців. Керівництво аукціонного дому висловило надію на те, що телефон буде згодом передано новим власником у власність одного з музеїв.

Телефон був знайдений радянськими солдатами в бункері Гітлера.

Як повідомлялося, восени минулого року в Берліні відкрили музей-копію бункера, в якому Гітлер провів останні місяці свого життя перед тим, як покінчити життя самогубством.