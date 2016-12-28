У США відкинули звинувачення Кремля щодо поставок сирійській опозиції ПЗРК

Поява в сирії сучасних систем ПЗРК викликала б у США серйозне занепокоєння.

У Вашингтоні запевнили, що не будуть поставляти сирійським повстанцям ПЗРК topwar.ru

Адміністрація США відкинула звинувачення російської сторони в підготовці до постачання сирійським повстанцям переносних зенітно-ракетних комплексів.

Згідно з оприлюдненою прес-службою Держдепартаменту США інформацією, на брифінгу 27 грудня спікер відомства США Марк Тонер заявив, що США не постачають сирійській опозиції жодних засобів ПЗРК, і що позиція Вашингтона в цьому питанні залишається незмінною.

Він також зазначив, що якби подібна зброя потрапила до Сирії, то це викликало б у США глибоку стурбованість.

8 грудня на сайті Білого дому з'явилася меморандум про зняття обмежень на постачання зброї сирійським постанцам.

У ньому Барак Обама закликав надати "оборонні вироби та послуги" всім тим, хто підтримує військові операції міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії.

Документ викликав різку реакцію російської сторони. В МЗС РФ заявили, що дане рішення несе загрозу російським ВС, діючим в Сирії.

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