У США українського хакера засудили до 3,5 років в'язниці

Українець крав гроші з карткових рахунків за допомогою ботів.

Суд Нью-Джерсі засудив українського хакера Сергія Вовненко до 41 місяця в'язниці, звинувативши його в крадіжці даних з банківських карток.

Засуджений також повинен виплатити штраф у розмірі 83,368 тис. доларів. На думку адвоката, його підзахисний може вийти на свободу менш ніж через рік, оскільки 32 місяці він вже провів за ґратами.

Вовненко відомий в інтернеті як Flycracker і Darklife. За період з 2010 по 2012 рік він зламував комп'ютери, які належать приватним особам і компаніям, щоб вкрасти імена користувачів і паролі банківських рахунків, карт і інших онлайн-сервісів. За даними прокурорів, чоловік використовував ботмережу з 13 тисяч комп'ютерів, заражених шкідливими програмами.

Вовненко жив в Неаполі і в червні 2014 року був арештований владою Італії, а в жовтні наступного року його екстрадували до США.

Як повідомлялося, український хакер Сергій Вовненко, обвинувачений США в крадіжці банківської інформації, відмовився визнати свою провину.