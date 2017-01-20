У США розпочалися заходи в рамках інавгурації Трампа

На 20 січня запланована присяга Трампа і Пенса.

Присяга Трампа і Пенса відбудеться вже сьогодні, 20 січня. Flickr/Gage Skidmore

У Вашингтон вже приїхав обраний президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія, а також майбутній віце-президент Майкл Пенс. У столиці Сполучених штатів стартували інавгураційні заходи.

Сама присяга відбудеться 20 січня, а в четвер, 19 січня, Трамп з Пенс брали участь у церемонії покладання вінка загиблим американським солдатам на Арлінгтонському національному кладовищі. Доступ на цей захід був обмежений для членів сімей перших осіб, представників адміністрації і окремо акредитованих ЗМІ, повідомляє "Укрінформ".

Вже ввечері в четвер, 19 січня, Трамп з дружиною з'явилися на інавгураційному концерті в центрі Вашингтона біля меморіалу Лінкольна. Трамп вшанував пам'ять колишнього президента США Авраама Лінкольна і приєднався до глядачів концерту за спеціальною скляною огорожею.

Нагадаємо, що після інавгурації Трамп стане 45-м президентом США.