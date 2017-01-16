У США протестували проти міграційної політики Трампа

Учасники акцій в 65 містах вимагали не допустити масових депортацій і захистити права 700 тисяч нелегалів, які прибули до Штатів із дітьми.

Акції на захист прав мігрантів почалися у США в суботу

В більш ніж 65 американських містах пройшли акції на захист прав мігрантів у зв'язку з передвиборними обіцянками обраного президента СШАпосилити міграційну політику.

Головні вимоги учасників акцій – не допустити масових депортацій і зберегти дію програми, яка захищає права 700 тисяч нелегалів, які прибули в США дітьми, переадет "Голос Америки".

"Ми виступаємо єдиним фронтом – афроамериканці, вихідці з Азії, Латинської Америки у боротьбі за імміграційну реформу. Ми віримо, що зараз у республіканців є можливість щось зробити, адже вони звинувачували Барака Обаму в тому, що він зупинив реформу. Сьогодні вони контролюють Сенат, Палату представників і Білий Дім", – зазначив активіст Густаво Тооррес.

Демонстрації під гаслом "Ми тут залишимося" розпочалися 14 січня, напередодні символічного для активістів за громадянські права свята – Дня Мартіна Лютера Кінга-молодшого, який у 50-60 роках минулого століття став лідером руху за громадянські права афроамериканців.

Нагадаємо, що в ході своєї передвиборної кампанії Дональд Трамп зобов'язався побудувати південному кордоні Сполучених Штатів стіну, щоб стримувати нелегальних іммігрантів. Однак на початку січня 2016 року CNN повідомило, що перехідна команда Трампа хоче отримати гроші на стіну через Конгрес, а не від Мексики. На це Трамп заявив, що все одно змусить Мексику заплатити, але пізніше.

Крім того, Трамп обіцяв вислати з країни 3 мільйони нелегалів, а також заборонити мусульманам в'їзд до США.