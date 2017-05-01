У США показали найрозкішніше ядерне сховище

Творці пропонують пересидіти апокаліпсис в ядерному бункері за $ 17,5 млн.

Розкішний інтер'єр на глибині 15 метрів під шаром сталі і бетону - про продаж специфічної нерухомості оголосили в містечку Тифтон (штат Джорджія, США). Вже не в перше, коли людство опиняється на порозі атомної війни, у декого виникає ідея пересидіти найстрашніше під землею.

За $ 17,5 млн пропонується купити бункер площею 1300 квадратних метрів, що складається з чотирьох просторих квартир, в кожній з яких є кухня, їдальня, дві спальні, вітальня і ванна кімната. Сховище зі стінами близько метра завтовшки, системою очищення повітря, медпунктом, дезинфікуючою душовою і системою відеоспостереження вартістю $ 100000 може витримати атомний вибух потужністю 20 кілотонн у безпосередній близькості.

Тим часом, КНДР назвала цілі можливих ядерних ударів по республіці Корея і США. У Північній Кореї заявили, що не будуть сидіти склавши руки, якщо відчують загрозу.