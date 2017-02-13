У США оголосили термінову евакуацію через загрозу прориву найбільшою греблі

Прорив греблі може відбутися найближчим часом.

Найбільша гребля США може прорватися найближчим часом

Каліфорнії оголосили термінову евакуацію через загрозу прориву найбільшою у США греблі ГЕС.

Гребля може бути прорвана в найближчий час, повідомляє в Facebook департамент водних ресурсів Каліфорнії.

Евакуація оголошена в місті Оровілл, в якому проживають близько 16 тисяч чоловік.

Вода почала переливатися через запасний водоскид в суботу після сильних дощів. За повідомленням влади, цей процес триватиме протягом наступного дня. Крім того, вода почала переливатися через основний водоскид, який серйозно постраждав від ерозії. Влади почнуть оцінювати збиток у понеділок, 13 лютого, пише РИА "Новости".