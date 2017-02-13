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У США оголосили термінову евакуацію через загрозу прориву найбільшою греблі

13 лютого в 04:31

Прорив греблі може відбутися найближчим часом.

Дамба
Найбільша гребля США може прорватися найближчим часом
У Каліфорнії оголосили термінову евакуацію через загрозу прориву найбільшою у США греблі ГЕС.

Гребля може бути прорвана в найближчий час, повідомляє в Facebook департамент водних ресурсів Каліфорнії.

Евакуація оголошена в місті Оровілл, в якому проживають близько 16 тисяч чоловік.

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Вода почала переливатися через запасний водоскид в суботу після сильних дощів. За повідомленням влади, цей процес триватиме протягом наступного дня. Крім того, вода почала переливатися через основний водоскид, який серйозно постраждав від ерозії. Влади почнуть оцінювати збиток у понеділок, 13 лютого, пише РИА "Новости".

За матеріалами: DT.UA , РИА Новости ,
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