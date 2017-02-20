У США на аукціоні майже за чверть мільйона доларів продали особистий телефон Гітлера

Ім'я покупця не розголошується.
Червоний Seimens W38 пішов з молотка за 243 тис. доларів покупцю, ім'я якого організатори аукціону не розголошують, повідомляє Тһе Telegraph.
Червоний телефонний апарат з викарбуваним на ньому ім'ям диктатора і нацистською символікою в бункері Гітлера знайшли радянські офіцери. Вони ж і подарували телефон британському бригадному генералу Ральфу Райнеру, син якого виставив телефон на аукціон.
Стартова ціна раритету становила 100 тис. доларів.
Як повідомлялося, восени минулого року в Берліні відкрили музей-копію бункера, в якому Гітлерпровів останні місяці свого життя перед тим, як покінчити життя самогубством.DT.UA