У США говорять про порушення Росією договору про озброєння

Росія розмістила ракети середньої дальності дії, що порушує договір 1987 року.

США звинувачують Росію у порушенні договору про контроль над озброєнням

Росія розгорнула нову крилату ракету, незважаючи на заявипро те, що це є порушенням договору про контроль над озброєнням між двома країнами. Договір забороняє США і Росії розгортати наземні ракетні комплекси середньої дальності, повідомляє Reuters , посилаючись на високопоставленого чиновника з адміністрації Трампа.

Росія розмістила ракету середньої дальності дії, яку розробляла протягом останніх кількох років, незважаючи на застереження з боку США, що це порушує договір 1987 року. Чиновник зазначає, що порушенням було і розробка такої ракети, проте адміністрація Барака Обами не вжила серйозних заходів щодо вирішення цієї проблеми. Розміщення ж ракети є ще більш серйозним порушенням і показує ставлення Росії до договору, вважає чиновник.

Міністр оборони Росії поки не прокоментував інформацію про розміщення ракет.

Раніше повідомлялося, що Кремль звинуватив Білий Дім. За словами представника МЗС РФ, розгортання Вашингтоном озброєння в Європі несе "потужний руйнівний потенціал для всієї архітектури європейської безпеки".