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У США говорять про порушення Росією договору про озброєння

15 лютого в 10:23

Росія розмістила ракети середньої дальності дії, що порушує договір 1987 року.

США Россия
США звинувачують Росію у порушенні договору про контроль над озброєнням
Росія розгорнула нову крилату ракету, незважаючи на заяви США про те, що це є порушенням договору про контроль над озброєнням між двома країнами. Договір забороняє США і Росії розгортати наземні ракетні комплекси середньої дальності, повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставленого чиновника з адміністрації Трампа.

Росія розмістила ракету середньої дальності дії, яку розробляла протягом останніх кількох років, незважаючи на застереження з боку США, що це порушує договір 1987 року. Чиновник зазначає, що порушенням було і розробка такої ракети, проте адміністрація Барака Обами не вжила серйозних заходів щодо вирішення цієї проблеми. Розміщення ж ракети є ще більш серйозним порушенням і показує ставлення Росії до договору, вважає чиновник.

Міністр оборони Росії поки не прокоментував інформацію про розміщення ракет.

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Раніше повідомлялося, що Кремль звинуватив Білий Дім в нав'язуванні "нової гонки озброєнь". За словами представника МЗС РФ, розгортання Вашингтоном озброєння в Європі несе "потужний руйнівний потенціал для всієї архітектури європейської безпеки".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія США Ракети договір розміщення озброєння
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