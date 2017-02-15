У США говорять про порушення Росією договору про озброєння

Росія розмістила ракети середньої дальності дії, що порушує договір 1987 року.
США звинувачують Росію у порушенні договору про контроль над озброєнням
Росія розгорнула нову крилату ракету, незважаючи на заяви США
про те, що це є порушенням договору про контроль над озброєнням між двома країнами. Договір забороняє США і Росії розгортати наземні ракетні комплекси середньої дальності, повідомляє Reuters
, посилаючись на високопоставленого чиновника з адміністрації Трампа.
Росія розмістила ракету середньої дальності дії, яку розробляла протягом останніх кількох років, незважаючи на застереження з боку США, що це порушує договір 1987 року. Чиновник зазначає, що порушенням було і розробка такої ракети, проте адміністрація Барака Обами не вжила серйозних заходів щодо вирішення цієї проблеми. Розміщення ж ракети є ще більш серйозним порушенням і показує ставлення Росії до договору, вважає чиновник.
Міністр оборони Росії поки не прокоментував інформацію про розміщення ракет.
Раніше повідомлялося, що Кремль звинуватив Білий Дім в нав'язуванні "нової гонки озброєнь"
. За словами представника МЗС РФ, розгортання Вашингтоном озброєння в Європі несе "потужний руйнівний потенціал для всієї архітектури європейської безпеки".
За матеріалами:
DT.UA