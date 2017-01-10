У США готують "енергетичні" санкції проти Росії - ЗМІ

Нові санкції обмежать інвестиції у російські енергетичні проекти.

Нові санкції вдарять по енергетичній сфері Росії Primakov / Depositphotos

Група сенаторів США хоче ввестиза імовірне втручання в президентські вибори 2016 року і агресію у всьому світі, повідомляє The Washington Post

Сенатор-демократ, представник Комітету у закордонних справах Бенджамін Кардін, очолює групу з десяти сенаторів, готових підтримувати введення додаткових санкцій відносно Росії. Проект політиків повинен бути представлений Сенату сьогодні у другій половині дня.

Санкції щодо Росії повинні ввести обмежувальні заходи щодо інвестицій у російські енергетичні проекти, а також передбачають покарання за участь будь-яких структур в операціях Міністерства оборони РФ і російської розвідки. Нові санкції також торкнуться дій Росії у Сирії та Україні, а також порушень прав людини з боку РФ.

"Санкцій повинні бути введені відносно будь-кого, хто підтримує кібератаки проти громадських і приватних інфраструктур США", - вважають сенатори.

Відповідні заходи покликані забезпечити підтримку американської контрпропаганди у відповідь на російську пропагандистську політику і забезпечити зміцнення демократії в Європі.

Тим не менше, більшість республіканців не підтримує введення даних санкцій, мабуть, дослухаючись до думки новообраного президента США Дональда Трампа, який назвав звинувачення американських розвідслужб на адресу російських хакерів "політичним полюванням на відьом".

Санкції підтримують лише п'ятеро республіканців, які раніше розкритикували Трампа за "дружбу" з РФ. Тим не менше, навіть серед тих, хто підтримує проект Кардіна є ті, хто ставиться до нього скептично.

Раніше повідомлялося, що переможець президентських перегонів Дональд Трамп оприлюднив офіційну заяву, в якій визнав, що Росія причетна до хакерських атак на комп'ютерні мережі Демократичної партії.

Розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори. У ній говориться, що Путін замовив "кампанію впливу", яка повинна була зірвати демократичний процес і дискредитувати кандидата від демократів Хілларі Клінтон. Тим часом Обама після доповіді розвідки впевнений у втручанні Росії у вибори в США. Він нагадав усім критикам американських спецслужб і республіканцям, що не варто вірити Путіну.