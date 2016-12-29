У справі про вбивство російського посла в Туреччині фігурує громадянка РФ

Жінка деякий час провела в Туреччині і в неї був роман з Алтинташем.

Подруга Алтинташа фігурує в справі про вбивство посла Карлова

Слідчі допитали в Москві громадянку РФ, подругу Мевлюта Алтынташа - вбивцю російського посла в Туреччині Андрія Карлова.

Деякий час жінка провела в Анкарі, і у неї був роман з злочинцем. Вона виїхала з Туреччини до замаху на Карлова, зазначає російське агентство РИА "Новости" з посиланням на турецьке видання Hurriyet.

На відкритті художньої виставки в Анкарі у понеділок, 19 грудня, 22-річний співробітник поліцейського спецназу Мевлют Мерт Алтинташ застрелив російського посла в Туреччині Андрія Карлова. Нападник був одягнений у костюм охоронця галереї. Під час стрілянини нападник вигукував: "Це помста за Алеппо. Ми вмираємо там, ти помреш тут". Алтинаш вбив Карлова кількома пострілами з пістолета. В результаті атаки постраждали ще дві людини. Нападник був знищений турецьким спецназом.

Вбивство російського посла сталося через декілька днів після протестів турецьких громадян, які обурювалися з приводу підтримки Росією президента Сирії Башара Асада і через російські бомбардування Алеппо, найбільшого міста Сирії.

У вівторок, 20 грудня, турецька поліція взяла під посилену охорону російське посольство в Туреччині. Будівлі охороняють сили спецназу. Крім того, під посиленою охороною перебуває також генеральне консульство РФ у Стамбулі.