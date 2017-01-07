У сирійському Аазазі від терористичної атаки загинули 60 осіб

Терористи підірвали біля будівлі місцевого суду замінований автомобіль.
Як повідомляє агентство "Анадолу" з посиланням на представника Управління цивільної оборони Аазазу Іяда Шейх Разука, терористи підірвали біля будівлі місцевого суду замінований автомобіль.
В результаті вибуху також серйозно постраждали прилеглі будівлі.
Нагадаємо, в жовтні Сирії в місті Хасак в результаті вибуху на курдському весіллі загинули не менше 20 осіб. Вибуховий пристрій привів у дію терорист-смертник.Агентство Анадолу