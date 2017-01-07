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У сирійському Аазазі від терористичної атаки загинули 60 осіб

7 січня в 14:50

Терористи підірвали біля будівлі місцевого суду замінований автомобіль.

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Підконтрольне опозиції місто Аазаз постраждало від жорстокого теракту
Twitter/Julian Röpcke
Щонайменше 60 людей загинули і ще 50 отримали поранення в результаті теракту в сирійському населеному пункті Аазаз (провінція Алеппо), що знаходиться під контролем сил сирійської опозиції.

Як повідомляє агентство "Анадолу" з посиланням на представника Управління цивільної оборони Аазазу Іяда Шейх Разука, терористи підірвали біля будівлі місцевого суду замінований автомобіль.

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В результаті вибуху також серйозно постраждали прилеглі будівлі.

Нагадаємо, в жовтні Сирії в місті Хасак в результаті вибуху на курдському весіллі загинули не менше 20 осіб. Вибуховий пристрій привів у дію терорист-смертник.

За матеріалами: Агентство Анадолу
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Теги Сирія вибух автомобіль
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