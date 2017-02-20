У Сирії загинули четверо російських військовослужбовців

Автомобіль з російськими військовими радниками підірвали за допомогою радіокерованого фугасу.

Російські війська в Сирії зазнали чергових втрат

при підриві автомобіля на фугасі загинули чотири російських військових радники. Ще два російських військовослужбовці отримали поранення, в даний момент за їх життя борються лікарі.

За інформацією Міноборони РФ, автомобільна колона військ Асада, у складі якої їхав автомобіль з російськими військовослужбовцями, прямувала з району аеродрому Тияс до міста Хомса.

Після того, як автомобіль, в якому знаходилися росіяни, проїхав близько 4 км, під ним було приведено в дію радіокерований вибуховий пристрій.

У грудні минулого року в Росії підтвердили загибель в Сирії командира десантно-штурмового батальйону ЗС РФ майора Санала Санчірова, якого поховали 13 грудня у Калмикії.

Раніше повідомлялося, що в міністерстві оборони РФ підтвердили загибель другого медика, яка отримала поранення при обстрілі шпиталю в сирійському місті Алеппо.

25 грудня на шляху до Сирії розбився літак Ту-154 Міноборони РФ. На борту літака перебувало 92 людини, включаючи 65 осіб з військового ансамблю пісні і танцю імені Александрова (більш відомого як "Хор Червоної армії"). Це майже весь хор колективу, за винятком трьох солістів, яких не було на борту. Військові артисти повинні були дати новорічний концерт для російських окупаційних сил у Сирії.

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