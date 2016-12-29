У Сирії з півночі 30 грудня почне діяти режим припинення вогню - Шойгу

У Міноборони РФ нарахували майже 50 тисяч чоловік у складі угруповань сирійської опозиції, які приєдналися до перемир'я в Сирії.

Шойгу: режим припинення вогню в Сирії почне діяти опівночі 30 грудня

Президент РФ Володимир Путін у четвер на зустрічі з міністрами оборони та закордонних справ Сергієм Шойгу і Сергієм Лавровим повідомив про досягнення домовленостей щодо припинення вогню в Сирії.

Шойгу повідомив, що режим припинення вогню в Сирії почне діяти опівночі 30 грудня. "Запроваджується з нуля годин 30 числа (грудня)", - сказав міністр.

Угруповання опозиції, які приєдналися до перемир'я в Сирії, нараховують майже 50 тис. осіб, повідомили в Міноборони РФ.

У четвер військове відомство РФ опублікувало список збройних угрупувань у Сирії, що приєдналися до режиму перемир'я з 00:00 30 грудня.

У списку угруповань: "Фейлак аш-Шам", у її складі 19 загонів. "Загальна чисельність бойовиків "Фейлак аш-Шам" сягає понад 4 тис. осіб. Формування угруповання ведуть бойові дії в провінціях Алеппо, Ідліб, Хама і Хомс", - сказали в Міноборони РФ.

Повідомлялося, що Путін заявив про намір скоротити військову присутність Росії в Сирії. Також президент РФ заявив, що влада Сирії і озброєна опозиція домовилися про припинення вогню.

Росія почала військову кампанію в Сирії восени 2015 року.

Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".