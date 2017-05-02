Топ Новини
<
>

У Сирії використовували хімічну зброю радянського виробництва – Human Rights

2 травня в 11:46

Організація надала нові докази про застосування хімічної зброї силами Асада.

123
Хімічна зброя в Ідлібі було радянського виробництва
Human Rights Watch
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch у своїй новій доповіді застосування хімічної зброї в Сирії надала нові докази застосування цієї зброї і причетності до її використання силами Башара Асада. Організація посилається на докази турецької та французької експертизи з приводу використання газу зарину, а також на залишки розірваних снарядів на місці атак.

Снаряди були ідентифіковані як такі, які були зроблені в Радянському Союзі. Ідентифікаторами стали корпус снаряда і зелене маркування на його борту, за якими можна встановити використання бомб ХАБ-250 і ХАБ-500.

123
Human Rights Watch

Читайте також: Експертиза підтвердила застосування хімічної зброї в Сирії
Нагадаємо, 7 квітня в совенных кораблів США були випущені 59 ракет по авіабазі урядових військ Сирії у провінції Хомс. Ракетний удар є відповіддю на хімічну атаку в сирійській провінції Ідліб.

4 квітня сирійської провінції Ідліб, яку контролюють повстанці, сирійська армія провела атаки за допомогою газу, які призвели до смерті 72 осіб, у тому числі 11 дітей. Близько 400 людей отримали поранення, зокрема, хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Правозахисні організації стверджують, що для атак армія Асада використовувала заборонену хімічну зброю, від використання якого раніше публічно відмовилася.

Читайте про політичні наслідки американської акції в Сирії в статті Олексія Коваля "Трамп пориває з доктриною невтручання" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Сирія хімія зброя застосування докази Асад
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...