У Сирії використовували хімічну зброю радянського виробництва – Human Rights

Організація надала нові докази про застосування хімічної зброї силами Асада.
Снаряди були ідентифіковані як такі, які були зроблені в Радянському Союзі. Ідентифікаторами стали корпус снаряда і зелене маркування на його борту, за якими можна встановити використання бомб ХАБ-250 і ХАБ-500.
4 квітня сирійської провінції Ідліб, яку контролюють повстанці, сирійська армія провела атаки за допомогою газу, які призвели до смерті 72 осіб, у тому числі 11 дітей. Близько 400 людей отримали поранення, зокрема, хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Правозахисні організації стверджують, що для атак армія Асада використовувала заборонену хімічну зброю, від використання якого раніше публічно відмовилася.
Читайте про політичні наслідки американської акції в Сирії в статті Олексія Коваля "Трамп пориває з доктриною невтручання" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA