У Сирії використовували хімічну зброю радянського виробництва – Human Rights

Організація надала нові докази про застосування хімічної зброї силами Асада.

Хімічна зброя в Ідлібі було радянського виробництва Human Rights Watch

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch у своїй новій доповіді застосування хімічної зброї в Сирії надала нові докази застосування цієї зброї і причетності до її використання силами Башара Асада. Організація посилається на докази турецької та французької експертизи з приводу використання газу зарину, а також на залишки розірваних снарядів на місці атак.

Снаряди були ідентифіковані як такі, які були зроблені в Радянському Союзі. Ідентифікаторами стали корпус снаряда і зелене маркування на його борту, за якими можна встановити використання бомб ХАБ-250 і ХАБ-500.

Human Rights Watch

Нагадаємо, 7 квітня в совенных кораблів США були випущені 59 ракет по авіабазі урядових військ Сирії у провінції Хомс. Ракетний удар є відповіддю на

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4 квітня сирійської провінції Ідліб, яку контролюють повстанці, сирійська армія провела атаки за допомогою газу, які призвели до смерті 72 осіб, у тому числі 11 дітей. Близько 400 людей отримали поранення, зокрема, хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Правозахисні організації стверджують, що для атак армія Асада використовувала заборонену хімічну зброю, від використання якого раніше публічно відмовилася.

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