У Сирії та Іраку знищено четверо "високопоставлених" бойовиків ІДІЛ

Бойовиків знищили в результаті авіаударів.

В результаті авіаударів знищені "впливові" бойовики RailwayFX / Depositphotos

В Іраку і Сирії в результаті авіаударів коаліції на чолі з США) знищені четверо "високопоставлених" бойовиків ІДІЛ.

При цьому підтверджено загибель таких високопоставлених терористів в Іраку, як Абдулла Ахмад, Хамад аль-Махалави, Абу Турк і Фалах аль-Рашиді. Операції проти них були проведені в минулому місяці, повідомили в Пентагоні, передає "Укрінформ".

Аль-Махалави був представником Аль-Каїди, який перейшов в угрупування ІДІЛ і проводив операції в долині річки Євфрат. Він був знищений ударом поблизу іракського міста Каїм 21 грудня.

Абу Турк займався питаннями фінансування операцій ІДІЛ і відповідав за надходження коштів лідерів терористів. Він був ліквідований в районі іракського міста Шаркат 4 грудня.

Аль-Рашиді очолював зусилля у проведенні операцій із застосуванням замінованих автомобілів в Мосулі.

В Сирії ліквідований лідер ІДІЛ Абу Джандаль аль-Кувейт, який активно боровся за встановлення та утримання контролю угруповання у регіоні.

Раніше в Держдепартаменті США заявили про необхідність подальших дій, спрямованих на остаточне знищення ІДІЛ.