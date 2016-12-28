У Сирії повідомили про ліквідацію одного з лідерів ІД

За повідомленнями правозахисників, командира ісламістів було вбито в бою з силами сирійської опозиції.

У Сирії міг загинути один з ключових лідерів ІД cont.ws

Сирійський наглядовий центр з прав людини повідомив про ймовірну ліквідацію одного з провідних лідерівАбу Джандала Аль-Кувейті.

Як повідомляє "Радіо Свобода", керівник центру Рамі Абдурахман зазначив, що ватажок ісламістів з великою ймовірністю загинув у бою за селище Джабар на півночі Сирії, яке 26 грудня зайняли сили демократичної опозиції.

Про смерть Джандала 27 грудня також повідомила сирійська армія, уточнивши, що його було вбито в ході бойових дій в районі Табка. Прихильники ІД в соцмережах підтвердили дану інформацію.

Раніше в Росії підтвердили загибель в Сирії командира десантно-штурмового батальйону ЗС РФ майора Санала Санчірова.

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