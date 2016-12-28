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У Сирії повідомили про ліквідацію одного з лідерів ІД

28 грудня в 09:57

За повідомленнями правозахисників, командира ісламістів було вбито в бою з силами сирійської опозиції.

ИГИЛ исламское государство
У Сирії міг загинути один з ключових лідерів ІД
cont.ws
Сирійський наглядовий центр з прав людини повідомив про ймовірну ліквідацію одного з провідних лідерів ІД Абу Джандала Аль-Кувейті.

Як повідомляє "Радіо Свобода", керівник центру Рамі Абдурахман зазначив, що ватажок ісламістів з великою ймовірністю загинув у бою за селище Джабар на півночі Сирії, яке 26 грудня зайняли сили демократичної опозиції.

Про смерть Джандала 27 грудня також повідомила сирійська армія, уточнивши, що його було вбито в ході бойових дій в районі Табка. Прихильники ІД в соцмережах підтвердили дану інформацію.

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Раніше в Росії підтвердили загибель в Сирії командира десантно-штурмового батальйону ЗС РФ майора Санала Санчірова.

Детальніше про причини, учасників та хід сирійської війни читайте в проекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Сирія опозиція вбивство
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