У Сирії порушено перемир'я

Сирійські ЗМІ опублікували кадри обстрілу ракетними установками і мінометами житлових районів Дамаска.

У Дамаску тривають бої theguardian.com

Боротьба між сирійською армією і повстанцями триває в Дамаску незважаючи на домовленість про припинення вогню від 30 грудня минулого року.

Урядові сирійські ЗМІ опублікували кадри обстрілу ракетними установками і мінометами житлових районів сирійської столиці, передає The Telegraph.

В Сирії набув чинності режим припинення вогню 30 грудня 2016.

Раніше повідомлялося, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії, який буде представлений учасникам сирійського конфлікту. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.

Раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що російська і турецька сторони пропонують створити переговорну майданчик для учасників сирійського конфлікту в столиці Казахстану Астані.

Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті ZN.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".