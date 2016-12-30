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У Сирії почалося перемир'я

30 грудня в 07:07

Правозахисники повідомляють, що режим припинення вогню в основному дотримується, але подекуди стріляли.

Авиаудар России по больнице в Сирии
У Сирії оголошено режим тиші
uossm-canada.org
У Сирії набрав чинності режим припинення вогню, сторони, які уклали такі домовленості, в основному дотримуються перемир'я, повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини (Великобританія).

Однак у деяких районах Сирії все ж була зафіксована стрілянина і після вступу в силу режиму припинення вогню опівночі 30 грудня, повідомляє організація, інформує Reuters.

зокрема, обстріли зафіксовані в районі Алеппо і поблизу Дамаска.

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Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін у четвер на зустрічі з міністрами оборони та закордонних справ Сергієм Шойгу і Сергієм Лавровим повідомив про досягнення домовленостей щодо припинення вогню в Сирії.

Шойгу повідомив, що режим припинення вогню в Сирії почне діяти опівночі 30 грудня.

Раніше стало відомо, що Росія, Туреччина та Іран мають намір розділити Сирію на свої зони впливу.

Раніше повідомлялося, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії, який буде представлений учасникам сирійського конфлікту. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.

Раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що російська і турецька сторони пропонують створити переговорну майданчик для учасників сирійського конфлікту в столиці Казахстану Астані.

Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті ZN.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".


За матеріалами: DT.UA
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