У Сирії почалося перемир'я

Правозахисники повідомляють, що режим припинення вогню в основному дотримується, але подекуди стріляли.
Однак у деяких районах Сирії все ж була зафіксована стрілянина і після вступу в силу режиму припинення вогню опівночі 30 грудня, повідомляє організація, інформує Reuters.
зокрема, обстріли зафіксовані в районі Алеппо і поблизу Дамаска.
Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін у четвер на зустрічі з міністрами оборони та закордонних справ Сергієм Шойгу і Сергієм Лавровим повідомив про досягнення домовленостей щодо припинення вогню в Сирії.
Шойгу повідомив, що режим припинення вогню в Сирії почне діяти опівночі 30 грудня.
Раніше стало відомо, що Росія, Туреччина та Іран мають намір розділити Сирію на свої зони впливу.
Раніше повідомлялося, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії, який буде представлений учасникам сирійського конфлікту. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.
Раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що російська і турецька сторони пропонують створити переговорну майданчик для учасників сирійського конфлікту в столиці Казахстану Астані.
Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті ZN.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".DT.UA