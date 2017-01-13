У Сирії бомбили військовий аеродром поблизу Дамаска

Сирійські джерела повідомляють, що аеродром бомбила авіація Ізраїлю.

У Дамаску бомбили військовий аеродром theguardian.com

У Сирії зафіксована серія вибухів на військовому аеродромі поблизу столиці країни Дамаска.

Аеродром розташований на західній околиці міста, вибухи в ньому відбулися в ніч на п'ятницю, 13 січня, повідомляє агентство AFP, кореспондент якого бачив вибухи.

За даними сирійських истрчников агентства, удар по аеродрому авіація Ізраїлю завдала. В урядової армії Сирії на цю інформацію поки не відреагували.

Раніше повідомлялося, що сирійська армія відновила воєнні дії в долині Ваді-Барада на захід від Дамаска після зриву перемир'я, досягнутого там 7 січня.

В кінці грудня сирійські повстанці залишили Дамаск без води. Представники опозиційних сил взяли під контроль великий джерело води в долині Ваді-Барада. У Дамаску є й інші джерела питної води, однак вода зрідка подається тільки в окремо взяті міські райони. Арабська телекомпанія "Аль-Джазіра" повідомила про те, що Міжнародний комітет Червоного Хреста намагається вирішити проблему водопостачання сирійської столиці з допомогою насосів. У Дамаску проживає близько 1,5 млн осіб, ще 3,5 млн осіб живуть в його передмістях.

Разом з тим, режим припинення вогню в Сирії набув чинності опівночі 30 грудня.

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