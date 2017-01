У Сирії бомбили військовий аеродром поблизу Дамаска

У Сирії зафіксована серія вибухів на військовому аеродромі поблизу столиці країни Дамаска.

Аеродром розташований на західній околиці міста, вибухи в ньому відбулися в ніч на п'ятницю, 13 січня, повідомляє агентство AFP, кореспондент якого бачив вибухи.

За даними сирійських истрчников агентства, удар по аеродрому авіація Ізраїлю завдала. В урядової армії Сирії на цю інформацію поки не відреагували.

Another video of the #Israel strikes on #Damascus's Mazzeh airbase tonight, from a pro-Assad FB page #Syria pic.twitter.com/NhrtZ3WmHb