У Сінгапурі спостерігали рідкісний феномен – вогняну веселку

Незвичне небесне явище тривало 15 хвилин

20 лютого жителі Сінгапуру побачили в небі над містом рідкісне і красиве природне явище, вогняну веселку. Величезне різнобарвне світіння виникло з хмари. Сяйво спершу було яскраво-помаранчевого кольору, а потім ще збільшилося і перетворилося на вогняну веселку. Феномен "висів" у небі близько 15 хвилин, за цей час його встигли сфотографувати користувачі соцмереж.

Вчені з НАСА припускають, що це може бути округло-горизонтальна або близько-горизонтальна дуга, яка утворюється за рідкісного збігу обставин. Для утворення вогняної веселки потрібно, щоб Сонце стояло вище 58 градусів над горизонтом, у небі були перисті хмари, і пласкі шестикутні крижинки в хмарах повинні розташовуватися горизонтально

Вогняна веселка є одним із різновидів гало (світлового кільця навколо сильного джерела світла).

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