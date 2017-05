У штабі Макрона стався великий витік даних

Штаб кандидата в президенти Франції Емманюель Макрона піддався хакерській атаці.

Невідомий виклав у файлообмінник оригінальні матеріали, які містять звичайні документи щодо діяльності передвиборного штабу, упереміш з підробленими перед другим туром президентських виборів у Франції, який пройде 7 травня.

Інформацію розмістив користувач під ніком Emleaks на файлообміннику Pastebin, який дозволяє публікувати дані анонімно.

Рух Макрона "Вперед!" повідомило, що 5 травня ввечері стало жертвою масованої і скоординованої атаки хакерів, що призвело до появи в соцмережах великого обсягу різноманітної інформації, йдеться у повідомленні Reuters.

MORE: Macron campaign says leak authors wanted to undermine campaign before second-round vote, but documents have no reason to concern them https://t.co/eCzyNRw9gu