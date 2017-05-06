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У штабі Макрона стався великий витік даних

6 травня в 02:49

Невідомий виклав у файлообмінник дев'ять гігабайт інформації штабу кандидата в президенти Франції.

Хакер
Хакери атакували штаб лідера французьких виборів
Frank-Peters / Depositphotos
Штаб кандидата в президенти Франції Емманюель Макрона піддався хакерській атаці.

Невідомий виклав у файлообмінник оригінальні матеріали, які містять звичайні документи щодо діяльності передвиборного штабу, упереміш з підробленими перед другим туром президентських виборів у Франції, який пройде 7 травня.

Інформацію розмістив користувач під ніком Emleaks на файлообміннику Pastebin, який дозволяє публікувати дані анонімно.

Рух Макрона "Вперед!" повідомило, що 5 травня ввечері стало жертвою масованої і скоординованої атаки хакерів, що призвело до появи в соцмережах великого обсягу різноманітної інформації, йдеться у повідомленні Reuters.

У штабі Макрона заявили, що витік може бути організована особами, зацікавленими в дискредитації позицій кандидата центристів на виборах. У той же час, опубліковані документи не викликають великого занепокоєння у штабі - нарівні з справжніми документами на файлообміннику опубліковані фейкові.

Про витік даних з штабу Макрона повідомила і організація WikiLeaks. "#MacronLeaks містить сотні тисяч електронних листів, фото і додатків, датованих періодом до 24 квітня 2017 року, близько дев'ятої гігабайт в цілому",— йдеться в повідомленні організації, опублікованому в Twitter.

Також зазначається, що витік документів відбулася надто пізно, щоб вплинути на результат виборів. Співробітники WikiLeaks перевіряють деякі дані, що потрапили в мережу.

Нагадаємо, у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня, вийшли лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.

Детальніше про французькі президентські вибори читайте в статті Надії Коваль "Локальний декаданс із глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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