У штабі кандидата в президенти Франції скаржаться на інформаційні атаки російських ЗМІ

Російські державні канали Russia Today і Sputnik поширюють неправдиву інформацію про Еммануеля Макрона.
Ферран заявляє, що російські державні ЗМІ Russia Today і Sputnik поширюють неправдиву інформацію з метою дискредитації Макрона. Секретар партії додав, що Макрон став мішенню росіян через його позиції щодо сильної об'єднаної Європи.
В цьому місяці Sputnik транслював інтерв'ю з одним французьким юристом, який назвав Макрона агентом "великої банківської системи США". Цю інформацію неодноразово відтворювали у своїх ефірах Sputnik і Russia Today.
Крім інформаційного впливу Ферран також відзначив "сотні, якщо не тисячі" кібератак, які походили з території Росії.
Раніше зазначалося, що найбільші шанси перемогти на президентських виборах мають праві кандидати. Однак за даними опитування 30 січня з'ясувалося, що найбільшу підтримку має центрист Еммануель Макрон, чий рейтинг виріс на один пункт і тепер становить 22-23%.DT.UA