У штабі кандидата в президенти Франції скаржаться на інформаційні атаки російських ЗМІ

Російські державні канали Russia Today і Sputnik поширюють неправдиву інформацію про Еммануеля Макрона.

Еммануель Макрон став мішенню інформаційної війни Росії. Wikimedia commons

Кандидат у президенти Франціїстав ціллю "фейкових новин" російських ЗМІ. За словами Рішара Феррана, генерального секретаря партії Макрона, виборча кампанія зазнала тисяч кібератак, повідомляє Reuters

Ферран заявляє, що російські державні ЗМІ Russia Today і Sputnik поширюють неправдиву інформацію з метою дискредитації Макрона. Секретар партії додав, що Макрон став мішенню росіян через його позиції щодо сильної об'єднаної Європи.

В цьому місяці Sputnik транслював інтерв'ю з одним французьким юристом, який назвав Макрона агентом "великої банківської системи США". Цю інформацію неодноразово відтворювали у своїх ефірах Sputnik і Russia Today.

Крім інформаційного впливу Ферран також відзначив "сотні, якщо не тисячі" кібератак, які походили з території Росії.

Нагадаємо, що президентські вибори у Франції відбудуться у два раунди - 23 квітня і 7 травня 2017 року.

Раніше зазначалося, що найбільші шанси перемогти на президентських виборах мають праві кандидати. Однак за даними опитування 30 січня з'ясувалося, що найбільшу підтримку має центрист Еммануель Макрон, чий рейтинг виріс на один пункт і тепер становить 22-23%.