У Сербії зіткнулися пасажирський і вантажний потяги, є постраждалі

Внаслідок зіткнення 18 осіб отримали легкі травми, чотири людини - важкі.

У Сербії зіткнулися поїзди, 22 людини отримали поранення @zitteplice

У Сербії на залізничному перегоні між містами Нові-Сад і Сомбор. Аварія сталася неподалік Нові-Саду, 22 пасажири отримали поранення, повідомляє агентство TANJUG

Пасажирський поїзд на невеликій швидкості врізався в задній вагон товарного потяга, при цьому машиніст не постраждав.

Травми, які отримали пасажири поїзда, безпечні для життя, запевнив співробітників агентства генеральний директор сербської перевізника Srbijavoz.

"У нас є інформація про 18 пасажирів, які отримали легкі травми, і чотирьох тяжкопоранених пасажирів. Всі вони в безпеці", - підкреслив він.

Черговий лікар одного з медичних центрів Сербії Драган Вулин повідомив про те, що постраждалі пасажири отримали першу медичну допомогу, і частина з них була відправлена додому. Представник Дитячої лікарні Нові-Саду Душан Вукович розповів про п'ятьох дітей, які постраждали внаслідок аварії. Вони також отримали необхідну допомогу і були відправлені додому.

"Всі діти отримали незначні травми, їм надали допомогу в лікарні і відправили додому", - зазначив Вукович.

Нагадаємо, 5 грудня в Будапешті зіткнулися два потяги метро, внаслідок аварії постраждали десять осіб. Всі постраждалі отримали легкі травми, перша медична допомога їм була надана на місці.

У листопаді 2016 року на індійської залізниці сталася велика аварія. Неподалік від селища Пукхраян в штаті Уттар-Прадеш 14 вагонів швидкісного поїзда зійшли з рейок, внаслідок чого загинуло більше ста людей, ще 150 отримали поранення.