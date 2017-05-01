У Санкт-Петербурзі 1 травня влада не дозволила висловитися правозахисникам

На першотравневому ході в Петербурзі затримано 18 активістів, які вийшли на акцію проти переслідування геїв в Чечні.

У Санкт-Петербурзі поліція затримала 18 учасників першотравневої демонстрації, які влаштували перформанс на захист ЛГБТ-спільноти Чечні, повідомляє правозахисник Дінар Ідрісов. Затримання проходили в жорсткій формі.

"Активісти провели перфоманс, в якому чеченські матері оплакували і посипали землею своїх дітей. Лежачі на землі закривавлені тіла ЛГБТ-людей були вкриті райдужними і чеченськими прапорами. Акція була покликана висловити солідарність з жителями Чеченської республіки, а також звернути увагу на жахливі події, які відбуваються там зараз", — пояснили зміст заходу активісти. В ході міні-акції молоді люди у фарбі, яка зображала кров, лежали на асфальті, загорнуті у прапори ЛГБТ. Поруч сиділа дівчина і кричала.

7 затриманих було доставлено в 28-й відділ поліції УМВС по Центральному району, 11 осіб – у 43 відділ поліції УМВС по Петроградскому району. Одній з доставлених у поліцію активісток знадобилася медична допомога, її машиною швидкої допомоги доставили до лікувального закладу.

Поліція складає стосовно затриманих протоколи за частиною п'ятою статті 20.2 Кодексу про адміністративні правопорушення – порушення учасником публічного заходу правил його проведення. Максимальне покарання за таке правопорушення – штраф 20 тисяч рублів або обов'язкові роботи на строк до 40 годин.

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