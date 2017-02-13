У Румунії тривають протести з вимогами відставки уряду

Уряд Соріна Гриндяну скасував скандальні постанови про амністію корупціонерів, але у відставку не збирається.
На майдані Перемоги у центрі румунської столиці громадяни розгорнули великий національний прапор.
Також тисячі людей провели мітинги в Тімішоарі, Клужі, Брашові, Сібіу та інших містах, передає "Радіо Свобода".
Учасники протестів вимагають відставки уряду Соріна Гріндяну, який ініціював скандальні постанови. Однак прем'єр-міністр заявив, що не збирається достроково залишати посаду.
Нагадаємо, 1 лютого уряд Румунії прийняв постанову про амністію корупціонерів, а також декриміналізацію корупційних злочинів, доведений збиток від яких не перевищує 50 тисяч євро.
Ініціативи уряду викликали масове невдоволення громадян. протести у Бухаресті та інших румунських містах взяли участь сотні тисяч осіб.
На тлі протестів міністр торгівлі Флорін Жіану і міністр юстиції Флорін Іордаче подали у відставку, а Кабінет міністрів скасував скандальні постанови.
Детальніше про протести в Румунії читайте в матеріалі Костянтина Федоренка "Румунія: народ проти корупції" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Радіо Свобода