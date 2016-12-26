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У Румунії президента і депутатів парламенту можуть позбавити недоторканності

26 грудня в 02:51

Перемогла на парламентських виборах Соціал-демократична має намір внести зміни в конституцію Румунії.

 

Румыния
У Румунії хочуть змінити конституцію
Андрій Товстиженко, DT.UA
У Румунії соціал-демократи планують ініціювати зміну конституції країни з тим, щоб позбавити імунітету депутатів парламенту і президента. Відповідні плани анонсував лідер Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгня. 

"У 2017 році, сподіваюся, це відбудеться в першому півріччі, необхідно внести зміни в Конституцію про позбавлення імунітету і президента, і депутатів парламенту. Соціал-демократи беззастережно підтримують цю ідею: ніхто в Румунії не повинен ховатися за імунітетом", - заявив Драгня, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, кримінальні справи стосовно депутатів і президента повинні розслідуватися також, як і щодо будь-якого іншого громадянина. Зараз же президент на строк своїх повноважень захищений імунітетом щодо Конституції, а згоду на слідство стосовно депутатів дає парламент.

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Як повідомлялося, 11 грудня в Румунії пройшли парламентські вибори, в лідери за результатами голосування вийшли ліві – Соціал-демократична партія Румунії.

За матеріалами: Укрінформ
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