У Росії вперше відкрили справу за недонесення згідно з "пакету Ярової"

Слідство вважає, що Хизрієв знав про плани друга, якого затримали правоохоронні органи при спробі виїхати в Сирію.

У Чечні відкрили кримінальну справу за недонесення The Washington Post

В Чеченській Республіці РФ порушили першу кримінальну справу за статтею про недонесення до правоохоронних органів в рамках так званого "пакету Ярової".

У п'ятницю, 13 січня, було порушено кримінальну справу проти Асхаба Хизрієва, в діях якого слідство вбачає порушення статті 205.6 КК РФ (недонесення). Його звинуватили в тому, що він не повідомив про наміри знайомого вступити в ряди терористичної організації "Ісламська держава", передає "Кавказский узел".

Слідство вважає, що Хизрієв знав про плани друга, якого затримали правоохоронні органи при спробі виїхати в Сирію.

Стаття 58 пункт 12 (Недонесення про достовірно відомий, підготовлюваний або вчинений контрреволюційний злочин — ред.) існувала в КК СРСР редакції 1922 і 1926 років. Була скасована в 1961 році.

Нагадаємо, 24 червня Держдума РФ затвердила "антитерористичний пакет" законопроектів, внесених на розгляд російського парламенту Іриною Яровою. Затверджений документ передбачає введення ряду жорстких норм з метою "боротьби з тероризмом".

Слід зазначити, що 23 червня Комітет Держдуми з безпеки і протидії корупції виключив з пакету "антитерористичних" законопроектів норми, що передбачають позбавлення громадянства РФ засуджених за статтею "тероризм" і тимчасову заборону на виїзд з країни для росіян, засуджених за тероризм і екстремізм.

Раніше видання Die Welt писало, що прийнятий у РФ "пакет законів Ярової" дозволяє спецслужбам вести тотальне стеження за населенням.