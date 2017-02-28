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У Росії відмовилися затримати подозревамых у вбивстві Кім Чон Нама

28 лютого в 08:52

Запит на затримання подавала Південна Корея.

Москва Кремль РФ Россия
Вбивці Кім Чон Нама могли втекти через Москву
РИА Новости
У Росії правоохоронні органи не стали затримувати підозрюваних у вбивстві Кім Чон Нама – брата лідера КНДР Кім Чен Ина.

Запит на затримання направляла Південна Корея. Після вбивства чотири громадянина КНДР покинули Малайзію і попрямували в Пхеньян через Джакарту, Дубай, Москву і Владивосток. Південна Корея направила Росії запит на затримання підозрюваних, але в Москві не знайшли для цього достатніх підстав, повідомляє південнокорейське видання "Чунан ільбо", пише "Медуза".

Російська сторона поки ніяк не прокоментувала запит Південної Кореї.

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Як повідомлялося раніше, поліція Малайзії встановила, чим саме вбили Кім Чон Нама – брата лідера КНДР Кім Чен Ина. З'ясувалося, що це була отруйна речовина нервово-паралітичної дії.

 

Раніше в корейських ЗМІ з'явилася інформація, що спецслужби КНДР могли вбити Кім Чон Нама через його конфлікт з братом на ґрунті поділу спадщини їх батька Кім Чен Іра.

Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.

 

За матеріалами: Медуза
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