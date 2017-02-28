У Росії відмовилися затримати подозревамых у вбивстві Кім Чон Нама

Запит на затримання подавала Південна Корея.

Вбивці Кім Чон Нама могли втекти через Москву РИА Новости

У Росії правоохоронні органи не стали затримувати підозрюваних у вбивстві Кім Чон Нама – брата лідера КНДР Кім Чен Ина.

Запит на затримання направляла Південна Корея. Після вбивства чотири громадянина КНДР покинули Малайзію і попрямували в Пхеньян через Джакарту, Дубай, Москву і Владивосток. Південна Корея направила Росії запит на затримання підозрюваних, але в Москві не знайшли для цього достатніх підстав, повідомляє південнокорейське видання "Чунан ільбо", пише "Медуза".

Російська сторона поки ніяк не прокоментувала запит Південної Кореї.

Як повідомлялося раніше, поліція Малайзії встановила, чим саме вбили Кім Чон Нама – брата лідера КНДР Кім Чен Ина. З'ясувалося, що це була отруйна речовина нервово-паралітичної дії.

Раніше в корейських ЗМІ з'явилася інформація, що спецслужби КНДР могли вбити Кім Чон Нама через його конфлікт з братом на ґрунті поділу спадщини їх батька Кім Чен Іра.

Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.