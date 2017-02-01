У Росії штрафуватимуть за перевезення та зберігання санкціонних продуктів

За порушення нових правил росіяни будуть платити штрафи від 1340 до майже 45 тисяч гривень.
Зазначається, що за порушення нової статті пропонується штрафувати громадян на суму від трьох до п'яти тисяч рублів (від 1340 грн до 2240 грн — ред.). Для посадових осіб та підприємців передбачені штрафи до 50 тисяч (22 тис 400 грн — ред.), для юридичних осіб — до 100 тисяч рублів (44 тис 800 грн — ред.), передає Meduza.
З 7 серпня 2014 року Росія ввела ембарго на поставки продуктів харчування з країн Заходу- США, ЄС, Канади, Австралії і Норвегії. Забороненими вважаються м'ясо та м'ясна продукція, риба та рибна продукція, молоко і молочна продукція, овочі та фрукти. Ембарго продовжено до серпня 2016 року.
Через рік, РФ вирішила боротися з такими поставками більш радикально. Знищення в Росії "заборонених" продуктів з країн Заходу почалося 6 серпня, згідно указу президента Володимира Путіна. Знищувати продукти дозволяється "будь-яким доступним способом".
Перші фото і відео того, як у РФ знищують сотні тонн продуктів - сир, персики, перець, м'ясо катають бульдозером і змішують із землею, спровокували громадське обурення в Росії, яка пережила не один голод, і в якій рівень бідності населення не припиняє збільшується, досягаючи наразі 16%.
Через санкції та зниження цін на нафту у росіян значно знизився рівень життя, в той час як ціни на продукти зросли. В тому числі через це росіяни почали красти в магазинах на 68% більше.
Також в російському уряді підтримали кримінальну відповідальність за ввезення санкційної їжі. Максимальное покарання за контрабанду їжі може скласти 12 років позбавлення волі.Meduza