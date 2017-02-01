У Росії штрафуватимуть за перевезення та зберігання санкціонних продуктів

За порушення нових правил росіяни будуть платити штрафи від 1340 до майже 45 тисяч гривень.

У Росії будуть виписувати штрафи за перевезення та зберігання санкціонних продуктів

Росспоживнагляд розробив зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, які передбачають штрафи за перевезення, зберігання і продаж товарів, що

Зазначається, що за порушення нової статті пропонується штрафувати громадян на суму від трьох до п'яти тисяч рублів (від 1340 грн до 2240 грн — ред.). Для посадових осіб та підприємців передбачені штрафи до 50 тисяч (22 тис 400 грн — ред.), для юридичних осіб — до 100 тисяч рублів (44 тис 800 грн — ред.), передає Meduza.

З 7 серпня 2014 року Росія ввела ембарго на поставки продуктів харчування з країн Заходу- США, ЄС, Канади, Австралії і Норвегії. Забороненими вважаються м'ясо та м'ясна продукція, риба та рибна продукція, молоко і молочна продукція, овочі та фрукти. Ембарго продовжено до серпня 2016 року.

Через рік, РФ вирішила боротися з такими поставками більш радикально. Знищення в Росії "заборонених" продуктів з країн Заходу почалося 6 серпня, згідно указу президента Володимира Путіна. Знищувати продукти дозволяється "будь-яким доступним способом".

Перші фото і відео того, як у РФ знищують сотні тонн продуктів - сир, персики, перець, м'ясо катають бульдозером і змішують із землею, спровокували громадське обурення в Росії, яка пережила не один голод, і в якій рівень бідності населення не припиняє збільшується, досягаючи наразі 16%.

Через санкції та зниження цін на нафту у росіян значно знизився рівень життя, в той час як ціни на продукти зросли. В тому числі через це росіяни почали красти в магазинах на 68% більше.

Також в російському уряді підтримали кримінальну відповідальність за ввезення санкційної їжі. Максимальное покарання за контрабанду їжі може скласти 12 років позбавлення волі.