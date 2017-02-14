У Росії розкритикували відставку радника Трампа

Костянтин Косачов припустив, що причина звільнення чиновника в русофобії адміністрації.

Косачов вважає, що причиною відставки радника Трампа стала русофобія @ РИА Новости Александр Шалгин

Глава комітету з міжнародних справ Ради федерації Росії Костянтин Косачов розкритикував рішення про відставку колишнього радника Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна. Відставка радника за його контакти з російським послом "це навіть не параноя, а щось незмірно гірше", поскаржився Косачов на своїй сторінці в Facebook.

Депутат також зазначив, що причиною такого рішення в Білому домі може бути те, що "русофобія вразила тепер вже і нову адміністрацію зверху донизу".

Раніше повідомлялося, що радник Дональда Трампа з питань національної безпеки, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

Раніше повідомлялося, що Майкл Флінн вибачився перед віце-президентом Майком Пенсом за заперечення розмови з російським послом про санкції. У понеділок, 13 лютого, Пенс і Флінн спілкувалися близько години, а також провели двогодинну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства.

Флінн протягом кампанії Трампа неодноразово закликав до зближення з Москвою. Він заперечував, що розмовляв з кимось із Росії про санкції до 20 січня. Віце-президент Майк Пенс виступив перед пресою і повторив заперечення, озвучені Флінном. Але після того, як продемократичне видання Washington Post опублікувало статтю з цитатами ймовірного розмови радника з російським послом, Флінн змінив свою позицію.