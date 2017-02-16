У Росії розкритикували ідею Пентагону будувати діалог з позиції сили

Міноборони РФ вимагає роз'яснень цих слів від представників міністерства оборони США.

Сергій Шойгу сказав, що діалог з позиції сили безперспективний mil.ru

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу розкритикував слова глави Пентагону Джеймса Меттіса про те, що США планують будувати діалог з Росією з позиції сили. За словами Шойгу, діалог з позиції сили з Росією безперспективний, повідомляє ТАСС

Міністр повідомив, що Росія готова до співпраці з Пентагоном. При цьому Шойгу сказав, що сподівається отримати роз'яснення цих слів глави Пентагону.