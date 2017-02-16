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У Росії розкритикували ідею Пентагону будувати діалог з позиції сили

16 лютого в 11:20

Міноборони РФ вимагає роз'яснень цих слів від представників міністерства оборони США.

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Сергій Шойгу сказав, що діалог з позиції сили безперспективний
mil.ru
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу розкритикував слова глави Пентагону Джеймса Меттіса про те, що США планують будувати діалог з Росією з позиції сили. За словами Шойгу, діалог з позиції сили з Росією безперспективний, повідомляє ТАСС.

Міністр повідомив, що Росія готова до співпраці з Пентагоном. При цьому Шойгу сказав, що сподівається отримати роз'яснення цих слів глави Пентагону.

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Раніше Джеймс Меттіс заявляв, що у Вашингтоні не мають наміру відмовлятися від ведення переговорів з Москвою з позиції сили. При цьому США готові для відновлення співробітництва з Росією, не змінюючи такої позиції.

За матеріалами: ТАСС
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Теги Росія Пентагон США Шойгу
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