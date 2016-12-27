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У Росії призупинили польоти Ту-154 силових відомств після авіакатастрофи над Чорним морем

27 грудня в 11:23

Польоти припинені до з'ясування причин катастрофи.

Ту-154
Припинені польоти Ту-154 російських силових відомств
Википедия
Російські силові відомства призупинили польоти літаків Ту-154 до з'ясування причин аварії над Чорним морем, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

"У зв'язку з авіакатастрофою Ту-154 Міноборони РФ ухвалено рішення тимчасово припинити польоти літаків цієї марки до закінчення розслідування", - сказав співрозмовник агентства.

За словами джерела, в експлуатації відомств знаходиться обмежене число Ту-154 і на повітряних перевезеннях призупинення їх польотів істотно не позначиться.

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Раніше повідомлялося, що свідчення про авіакатастрофу дав один з її очевидців, який бачив, як літак падав у море.

Всі основні факти про авіакатастрофу читайте в матеріалі "Катастрофа російського Ту-154: головне".

За матеріалами: Интерфакс
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Теги польоти Росія авіа катастрофа
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