У Росії призупинили польоти Ту-154 силових відомств після авіакатастрофи над Чорним морем

Польоти припинені до з'ясування причин катастрофи.
"У зв'язку з авіакатастрофою Ту-154 Міноборони РФ ухвалено рішення тимчасово припинити польоти літаків цієї марки до закінчення розслідування", - сказав співрозмовник агентства.
За словами джерела, в експлуатації відомств знаходиться обмежене число Ту-154 і на повітряних перевезеннях призупинення їх польотів істотно не позначиться.
Раніше повідомлялося, що свідчення про авіакатастрофу дав один з її очевидців, який бачив, як літак падав у море.
Всі основні факти про авіакатастрофу читайте в матеріалі "Катастрофа російського Ту-154: головне".Интерфакс