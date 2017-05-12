У Росії пояснили зближення свого винищувача з літаком США "маневром привітання"

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Винищувач вилетів на перехоплення літака-розвідника США.

Російський винищувач наблизився до американського літака для «привітання» desktopwallpapers.ru

В міністерстві оборони Росії пояснилидо американського літака-розвідника на відстань 6 метрів. За словами представників Міноборони, таким чином винищувач виконав "маневр привітання", повідомляє BBC

У Міноборони не уточнили, в чому полягає суть цього маневру, проте зазначили, що винищувач вилетів на перехоплення американського літака і змусив змінити його курс. При цьому американський літак перебував у міжнародному авіа просторі.

Раніше повідомлялося, що російський винищувачна відстань приблизно в шість метрів. Інцидент стався під час виконанням американським розвідником рутинних завдань в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

У вересні минулого року британські винищувачі перехопили два російських стратегічних бомбардувальники-ракетоносці Ту-160, які наблизилися до повітряного простору країни. За даними Міністерства оборони Великої Британії, російські бомбардувальники не порушували повітряний простір країни.

Кількома днями пізніше в Міністерстві закордонних справ Ісландії заявили, що три російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160 зблизилися на небезпечну відстань з ісландським пасажирським літаком, який здійснював рейс з Рейк'явіка в Стокгольм.