У Росії політв'язень Дадін вийшов на свободу

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Зволікання з його звільненням адміністрація колонії пояснила відсутністю офіційного документа з Верховного суду РФ.

Ільдар Дадін вийшов на свободу Радіо Свобода

Російський політв'язень Ільдар Дадін звільнився з колонії Рубцовська в Алтайському краї, повідомляє BBC

Незважаючи на прийняте Верховним судом Росії рішення про скасування вироку, з 22 лютого Дадин продовжував перебувати в колонії. В адміністрації виправної установи це пояснили відсутністю офіційного паперу з Верховного суду РФ.

"Головне, чому я вижив у тих умовах, в яких я був - це чесні люди. Дружина моя в серцях іноді говорила, що в Росії немає громадянського суспільства. Але якби в Росії не було громадянського суспільства, то не було б і мене", - повідомив журналістам Дадін.

За словами політв'язня, він готувався до тюремного ув'язнення, а перебуваючи в колонії, лише переконався в тому, що все зробив правильно.

"Я підготувався до посадки. Розумів, що, раз вже за перепости садять, то й мене можуть - і підготувався до посадки", - зазначив він.

Дадін планує повернутися до опозиційної діяльності, але не готовий поринути в неї відразу. За словами колишнього політв'язня, на відновлення йому знадобиться близько півроку. Він також повідомив про те, що не буде їхати з Росії.

Раніше повідомлялося, що російський політв'язень Ільдар Дадін назвав концтабором виправну колонію №7 в Росії і розповів про тортури в стінах в'язниці.

У 2014 році в Росії з'явилася стаття 212.1 КК РФ "Неодноразове порушення встановленого порядку організації або проведення збору, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування". Дадін, який раніше неодноразово залучався до відповідальності за участь в опозиційних акціях, став першим, хто був засуджений за нею.

Вирок Ільдару Дадіну було винесено 8 грудня 2015 року. Його засудили на три роки за "неодноразове порушення встановленого порядку проведення зборів". Правозахисники відзначають, що нещодавно це не було навіть адміністративним правопорушенням, і говорять про новий спосіб тиску на громадських активістів.

Організація "Меморіал" визнала Дадіна політичним в'язнем.