У Росії число жертв отруєння концентратом "Боярышник" досягло 75 осіб

Концентрат для ванн "Боярышник" містив метиловий спирт або метанол, а також антифриз.

Концентрат для ванн "Боярышник" вже забрав життя 75 людей navkolo.me



"До теперішнього часу померли 75 осіб. У медустановах загинули 44, 31 труп був доставлений в бюро судово-медичної експертизи з місця проживання", - повідомила прес-секретар регіонального МОЗ Тетяна Шкурская.

У лікарнях залишаються 19 осіб, 27 осіб їх покинули - частина виписана у зв'язку з поліпшенням стану, частина - через відмову від лікування.

Як повідомлялося, в Іркутську сталося масове отруєння сурогатним алкоголем. Постраждалі надходять в медустанови з вечора 17 грудня. Все потерпілі вживали спиртовмісну рідину - "Концентрат для ванн "Боярышник". МОЗ регіону повідомив, що спричинив отруєння метиловий спирт або метанол.

У зв'язку з масовою загибеллю людей у понеділок режим НС був введений в Іркутську, у вівторок - в Іркутській області.

Голова російського уряду Дмитро Медведєв зажадав посилити контроль за реалізацією "всякого роду спиртовмісної продукції" аж до вилучення з торгівлі.

Президент Росії Володимир Путін розпорядився підняти акцизи на всю спиртовмісну продукцію, включно з "Глодом". Раніше Путін доручив уряду підготувати пропозиції, що передбачають зміну діючих ставок акцизів на алкогольну і спиртовмісну продукцію.