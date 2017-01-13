У Росії анонсували можливе зняття контрсанкций наприкінці 2017 року

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У Кремлі вважають, що скасування контрсанкцій стане можливим в разі нормалізації відносин Росії з країнами Європи та США.

У Росії заявляють про готовність зняти санкції в обмін на нормалізацію відносин із Заходом meatbull / Depositphotos

У своєму виступі під час економічного форуму, перший віце-прем'єр Російської Федерації Ігор Шувалов допустив можливістьу грудні 2017 року, у разі потепління відносин із Заходом.

"Як буде розвиватися політична повістка? Прийде нова адміністрація США, як це буде розвиватися в їхньому діалозі США - Євросоюз, як вони будуть говорити з нами. Але я у своїй роботі повинен думати про цей період - до 31 грудня 2017 року, і всі гравці на ринку повинні до цього також готуватися. Відбудеться продовження, не відбудеться - це політична повістка", - повідомив Шувалов.

На думку Ігоря Шувалова, скасування контрсанкцій негативно позначиться на російському ринку.

"Навіть якщо це (скасування контрсанкцій – ред.) не відбудеться, це буде інше для нас завдання, будемо в ньому якось працювати, але це буде створювати довгострокові проблеми, тому що всі гравці на ринку зараз вже звикнуть до таких обмежень і це дуже погано", - додав він.

Крім того, політик традиційно підкреслив нібито корисність західних санкцій щодо Росії, що мотивують розвиток вітчизняних виробників.

Як повідомлялося раніше, 10 січня сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що Сенат не підтримає можливі ініціативи президентської адміністрації Дональда Трампа з ослаблення санкцій проти Росії.

Його колега-демократ Ліндсі Грем заявив, що Конгрес у 2017 році буде працювати над посиленням санкційного тиску на РФ у зв'язку з кібератаками на США.

У четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. У санкційний список Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включно з Федеральною службою безпеки РФ і Головним розвідувальним управлінням Генштабу Міноборони Росії.

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв у штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ будуть включати економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.