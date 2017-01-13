У Росії анонсували можливе зняття контрсанкций наприкінці 2017 року

У Кремлі вважають, що скасування контрсанкцій стане можливим в разі нормалізації відносин Росії з країнами Європи та США.
"Як буде розвиватися політична повістка? Прийде нова адміністрація США, як це буде розвиватися в їхньому діалозі США - Євросоюз, як вони будуть говорити з нами. Але я у своїй роботі повинен думати про цей період - до 31 грудня 2017 року, і всі гравці на ринку повинні до цього також готуватися. Відбудеться продовження, не відбудеться - це політична повістка", - повідомив Шувалов.
На думку Ігоря Шувалова, скасування контрсанкцій негативно позначиться на російському ринку.
"Навіть якщо це (скасування контрсанкцій – ред.) не відбудеться, це буде інше для нас завдання, будемо в ньому якось працювати, але це буде створювати довгострокові проблеми, тому що всі гравці на ринку зараз вже звикнуть до таких обмежень і це дуже погано", - додав він.
Крім того, політик традиційно підкреслив нібито корисність західних санкцій щодо Росії, що мотивують розвиток вітчизняних виробників.
Як повідомлялося раніше, 10 січня сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що Сенат не підтримає можливі ініціативи президентської адміністрації Дональда Трампа з ослаблення санкцій проти Росії.
Його колега-демократ Ліндсі Грем заявив, що Конгрес у 2017 році буде працювати над посиленням санкційного тиску на РФ у зв'язку з кібератаками на США.
У четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. У санкційний список Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включно з Федеральною службою безпеки РФ і Головним розвідувальним управлінням Генштабу Міноборони Росії.
Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв у штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.
Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ будуть включати економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.ТАСС