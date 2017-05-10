У рішенні Трампа звільнити директора ФБР чути відлуння Вотергейту - NYT

З часів Ніксона американські президенти не наважувалися звільняти того, хто якраз вів проти них розслідування.

Рішення Трампа звільнити директора ФБР нагадало про часи Ніксона. flickr/AK Rockefeller

Різко, Дональд Трамп звільнив людину, яка допомогла йому стати президентом США і яка потенційно може стати найбільшою загрозою для його президенства.

Про це пише лояльне до Демократичної партії видання New York Times, додаючи, що з часів Вотергейту жоден президент не усував людину, яка вела розслідування проти нього. Тож рішення Трампа щодо директора ФБР вже викликало порівняння з так званою "Різаниною вечора понеділка" 1973 року, коли президент Річард Ніксон вирішив звільнити спеціального прокурора Арчибальта Кокса, який розслідував справу Вортергейта.

Звільнивши Комі, Трамп швидко запевнив, що його рішення не було корисливим. Але насправді для президента США багато стоїть на кону з огляду на розслідування втручання Росії у американські вибори, яке веде ФБР. Багато-хто з оточення Трампа потрапив під підозру співпраці з російським урядом.

Рішення звільнити Комі шокувало депутатів від обох американських партій, які побачили у ньому потенціал ще більше розпалити й без того політично небезпечне розслідування.

"Попри всі незвичні вчинки за 4 місяці президенства, Трампу все ще вдається всіх шокувати. А звільнення директора ФБР в розпал розслідування перейшло всі допустимі межі", - йдеться в статті.

Видання додає, що звільнення Комі посилить підозри, що у Трампа дійсно є щось, що він приховує. Це може погіршити його відносини з членами Республіканської партії. Вони можуть відмовитися захищати його у критичний момент, не знаючи усієї правди. Деякі республіканці виступили з обережними заявами, а деякі зних вислови побоювання через звільнення директора ФБР і закликали провести незалежне розслідування справи щодо Росії.

Призначення наступника Комі стане теж не простим процесом, оскільки будь-хто, кого призначить Трамп автоматично буде під підозрою. Сам президент США не зміг переконливо виправдати своє рішення, сказавши, що звільнив Комі за те, як директор ФБР вів справу проти Гілларі Клінтон щодо її приватного сервера перед виборами. Тоді багато хто з недовірою поставив до оголошення директора ФБР про відновлення справи проти кадидата-демократа за 10 днів до голосування. Але ж Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв кинути свою суперницю до в'язниці.

Захисники президента США переконують, що звільнення Комі нічого не змінює. Приміром, колишній генпрокурор Вірджинії Кен Кучінеллі запевнив, що справа про втручання Росії у вибори продовжиться все одно. Хоча сам Трамп дав зрозуміти, що йому не подобається саме розслідування ФБР. Нещодавно він написав на Twitter: "Історія про співпрацю між Трампом і Росією - це абсолютна містифікація. Коли цей цирк за гроші платників податків закінчиться?".

Порівняння з Вотергейтом було неминучим з огляду на всі обставини. У 70-х, коли спеціальний прокурор Кокс викликав Ніксона в суд, президент наказав звільнити його. Генпрокурор Елліот Річардсон і його заступник Вільям Рукелшаус відмовилися це робити і пішли у відставку. Лише чиновник третього рангу Департаменту юстиції Роберт Брок виконав наказ Ніксона і звільнив Кокса. Демократи бачать у вчинку Трампа чітку паралель з тими подіями.

"Це дуже в дусі Ніксона", - сказав сенатор-демократ від Пенсильванії Боб Кейсі.

"З часів Вотергейту наші системи юстиції ще не була під такою загрозою, а наша віра у незалежність і цілісність цих систем не була настільки підірваною", - сказав сенатор-демократ з Конектикута Річард Блументал.

Навіть давній союзник Трампа республіканець Роджер Стоун провів паралель з 70-ми роками.

"Дік Ніксон зараз десь посміхається", - сказав він.

Видання зауважує, що з часів Вотергейту президенти не часто наважувалися звільняти директорів ФБР. Єдним виключенням був президент-демократ Білл Клінтон. який звільнив Вільяма Сешшенса в 1993 році з етичних причин. Але наступний директор ФБР Луїс Фрі став ще більшим головним болем для Клінтона, оскільки він допомагав розслідувати справу проти президента. Втім, Клінтон не ризикнув усунути Фрі.

Колишній директор бібліотеки Ніксона Тімоті Нафталі вважає, що порівняння рішення Трампа з поведінкою Ніксона все ж не виправдане.

"З Комі чи без нього ФБР продовжить розслідування втручання Росії у кампанію 2016 року. Ця помилка іншого роду. Але якщо Генпрокурор Сешшнс не зможе довести неправомірність або недбалість Комі, тоді підозри, що Трамп щось приховує, поглибляться", - сказав він.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.