У Ріо-де-Жанейро поліція попросила скасувати новорічні свята

Поліція попросила скасувати вуличні урочистості у зв'язку з загрозою заворушень на хвилі економічної кризи.

У Ріо поліція побоюється заворушень у новорічну ніч wikipedia

В мерію Ріо-де-Жанейро звернулися пожежники і поліцейські, які попросили скасувати святкування нового року в громадських місцях із-за економічної кризи. Таке звернення написала Асоціація діючих і відставних офіцерів військової поліції і пожежної охорони (Aomai).

"Асоціація, передбачаючи можливість виникнення маніфестацій, які в силу свого масштабу і числа учасників здатні перерости в акти насильства, спрямовані проти гостей свята, рекомендує скасувати виступи артистів та піротехнічні шоу у муніципалітеті Ріо-де-Жанейро", - йдеться у документі за підписом президента Aomai, полковника Адалберту ді Соуза Рабеллу, повідомляє ТАСС.

Як повідомлялося, в Ріо на початку грудня пройшли масові демонстрації, окончившиеся сутичками з загонами поліції. Місцеві жителі були незадоволені діями уряду у сфері економіки, зокрема, витратами на проведення в країні літніх Олімпійських ігор.

Протестувальники будували вуличні барикади і підпалювали їх на боротьбу за охорону громадського порядку були мобілізовані сотні поліцейських. Тим не менше, частина з них перейшла на бік протестувальників. Правоохоронці незадоволені перспективою майбутніх скорочень в лавах місцевої поліції.

Поліцейські застосовували проти протестувальників сльозогінний газ і гумові кулі, у результаті зіткнень постраждали 30 осіб.

Найближчим часом у парламенті штату Ріо-де-Жанейро має пройти голосування по пакету економічних заходів, прийняття якого дозволить місту заощадити в 2017 році близько 3,6 млн євро. В даний час Ріо-де-Жанейро знаходиться на межі банкрутства у зв'язку з поваленими доходами від продажу нафти та проведенням літньої олімпіади. Експерти вже стурбовані тим, що прийняття пакету погіршить фінансування освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери та безпеки.