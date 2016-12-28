У РФ планують продавати валокордин і зеленку лише за рецептом

Уряд також хоче зробити рецептурним йод та інші спиртовмісні ліки.

У російських аптеках будуть продавати за рецептом зеленку і валокордин

Валокордин з II кварталу 2017 року, швидше за все, буде продаватися за рецептом, також планується зробити рецептурними йод, зеленку та низку інших спиртовмісних лікарських препаратів, заявив російський віце-прем'єр Олександр Хлопонін.

"Я думаю, що в першому кварталі ми остаточно ухвалимо рішення, змінимо нормативні акти. Я думаю, що валокордин буде відпускатися в аптеках за рецептом", - заявив Хлопонін.

В МОЗ РФ заявили, що перелік рецептурних ліків буде затверджений вже в січні 2017 року.

Валокордин - спиртвмісний препарат, який застосовується для лікування розладів серцево-судинної системи, неврозів і безсоння.

Йод і зеленка - найпопулярніші в Росії препарати для дезінфекції та припікання порізів, саден і подряпин.

26 грудня в Росії набула чинності тимчасова заборона на роздрібний продаж нехарчової спиртовмісної продукції.

Причиною запровадження обмежувальних заходів стало масове отруєння в Іркутську спиртовмісної рідиною для ванн під назвою "Боярышник".