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У РФ планують продавати валокордин і зеленку лише за рецептом

28 грудня в 00:19

Уряд також хоче зробити рецептурним йод та інші спиртовмісні ліки.

зеленка
У російських аптеках будуть продавати за рецептом зеленку і валокордин

Валокордин з II кварталу 2017 року, швидше за все, буде продаватися за рецептом, також планується зробити рецептурними йод, зеленку та низку інших спиртовмісних лікарських препаратів, заявив російський віце-прем'єр Олександр Хлопонін.

"Я думаю, що в першому кварталі ми остаточно ухвалимо рішення, змінимо нормативні акти. Я думаю, що валокордин буде відпускатися в аптеках за рецептом", - заявив Хлопонін.

В МОЗ РФ заявили, що перелік рецептурних ліків буде затверджений вже в січні 2017 року.

Валокордин - спиртвмісний препарат, який застосовується для лікування розладів серцево-судинної системи, неврозів і безсоння.

Йод і зеленка - найпопулярніші в Росії препарати для дезінфекції та припікання порізів, саден і подряпин.

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26 грудня в Росії набула чинності тимчасова заборона на роздрібний продаж нехарчової спиртовмісної продукції.

Причиною запровадження обмежувальних заходів стало масове отруєння в Іркутську спиртовмісної рідиною для ванн під назвою "Боярышник".

За матеріалами: Русская служба Би-би-си
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Теги спирт Росія зеленка йод заборона безсоння продаж запровадження Іркутськ отруєння серце
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