У результаті вибуху в Туреччині загинула дитина

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Українців серед постраждалих від вибуху в Віраншехирі немає.

На південному сході Туреччини в черговий раз підірвали автомобіль Anadolu Agency

У місті Віраншехир турецькій провінції Шанлиурфа, у результаті якого загинула дитина, ще 15 людей отримали поранення.

Як повідомляє агентство Anadolu, замінований автомобіль вибухнув о 20:45 за місцевим часом. Постраждалих доправили до місцевих лікарень.

Губернатор провінції, розташованої на південному сході країни, заявив, що автомобіль вибухнув поблизу паркової зони житлового комплексу для суддів і прокурорів.

За даними Міністерства закордонних справ України, серед постраждалих немає українських громадян.

#Вибух у м.Віраншехір провінції Шанлиурфа-загинула 1 дитина,15 осіб поранено.За попередньою інформ.серед постраждалих громадян України немає — UKR Embassy in TR (@UKRinTR) 17 лютого 2017 р.

Нагадаємо, 5 січня в турецькому Ізмірі прогримів потужний вибух. Замінований автомобіль вибухнув біля будівлі суду і загорівся. Замінований автомобіль вибухнув біля будівлі суду і загорівся. За даними Генконсульства України в Туреччині, українців немає серед постраждалих в результаті вибуху. У свою чергу, губернатор Ізміра Ерол Айилдиз заявив, що після теракту знищені два терориста і зазначив, що теракт могли здійснити бойовики "Робочої партії Курдистану".