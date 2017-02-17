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У результаті вибуху в Туреччині загинула дитина

17 лютого в 22:28

Українців серед постраждалих від вибуху в Віраншехирі немає.

Теракт Турция
На південному сході Туреччини в черговий раз підірвали автомобіль
Anadolu Agency
У місті Віраншехир турецькій провінції Шанлиурфа прогримів вибух, у результаті якого загинула дитина, ще 15 людей отримали поранення.

Як повідомляє агентство Anadolu, замінований автомобіль вибухнув о 20:45 за місцевим часом. Постраждалих доправили до місцевих лікарень.

Губернатор провінції, розташованої на південному сході країни, заявив, що автомобіль вибухнув поблизу паркової зони житлового комплексу для суддів і прокурорів.

За даними Міністерства закордонних справ України, серед постраждалих немає українських громадян.

 

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Нагадаємо, 5 січня в турецькому Ізмірі прогримів потужний вибух. Замінований автомобіль вибухнув біля будівлі суду і загорівся. Замінований автомобіль вибухнув біля будівлі суду і загорівся. За даними Генконсульства України в Туреччині, українців немає серед постраждалих в результаті вибуху. У свою чергу, губернатор Ізміра Ерол Айилдиз заявив, що після теракту знищені два терориста і зазначив, що теракт могли здійснити бойовики "Робочої партії Курдистану".

За матеріалами: DT.UA , Anadolu Agency ,
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Теги Туреччина вибух теракт
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