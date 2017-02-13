У радника Трампа проблеми через його можливу розмову з послом РФ про санкції - Reuters

Видання з посиланям на джерела в адміністрації пише, що Флінн міг обдурити віце-президента Пенса, щоб той за нього вступився.

Білий дім намагається розібратися, говорив Флінн з російською стороною про санкції, чи ні.

Радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн намагається виплутатися зі скандальної ситуації, яка з'явилася через інформацію про його можливіперед інавгурацією нового президента США.

Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters, додаючи, що повідомлення про можливу розмову Флінна з представниками Росії багатьох стривожили в Білому домі.

Питання в тому, що до інавгурації Трампа колишній військовий ще не обіймав посаду радника з національної безпеки. А отже якщо він розмовляв з російською стороною про можливість зняття санкцій, це було порушенням американського закону. Оскільки в США приватним особам заборонено втручатися у зовнішню політику.



Флінн впродовж кампанії Трампа неодноразово закликав до зближення з Москвою. Він заперечив, що розмовляв з кимось з Росії про санкції до 20 січня. Віце-президент Майк Пенс виступив перед пресою і повторив заперечення, озвучені Флінном. Але після того, як продемократичне видання Washington Post опублікувало статтю з цитатами вірогідної розмови радника з російським послом, Флінн змінив свою позицію. Як повідомив Reuters неназваний чиновник у Білому домі, тепер він говорить, що може й говорив про санкції, але не пам'ятає це на 100%.

Інший чиновник з адміністрації розповів виданню, що віце-президент Пенс зробив свою заяву після розмови з Флінном, опираючись на його запевняння. Тепер у віце-президента теж проблеми через вірогідність, що його ввели в оману. Джерела Reuters повідомили, що Флінн вибачився перед Пенсом за інцидент.

Видання вказує, що у цитатах, наведених пресою, не має епізодів, які в вказували на те, що радик Трампа обіцяв зняти санкції проти Росії. Він швидше робив більш узагальнені коментарі про покращення американсько-російських відносин. Трамп, у свою чергу, пообіцяв журналістам розібратися у ситуації.

Раніше повідомлялося, що група сенаторів з обох партій хочуть прийняти закон, який не дозволить Дональду Трампу зняти санкції з Росії в обхід парламенту. Закон змусить Трампа затвердити зняття санкцій в Конгресі протягом 120 днів з моменту рішення президента.

Сенатор Джон Маккейн публічно закликав президента Трампа розвіяти чутки про скасування санкцій проти Росії і попередив, що якщо ці чутки все ж справдяться, він з колегами має намір закріпити антиросійські санкції на законодавчому рівні.