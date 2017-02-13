У радника Трампа проблеми через його можливу розмову з послом РФ про санкції - Reuters

Видання з посиланям на джерела в адміністрації пише, що Флінн міг обдурити віце-президента Пенса, щоб той за нього вступився.
Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters, додаючи, що повідомлення про можливу розмову Флінна з представниками Росії багатьох стривожили в Білому домі.
Питання в тому, що до інавгурації Трампа колишній військовий ще не обіймав посаду радника з національної безпеки. А отже якщо він розмовляв з російською стороною про можливість зняття санкцій, це було порушенням американського закону. Оскільки в США приватним особам заборонено втручатися у зовнішню політику.
Флінн впродовж кампанії Трампа неодноразово закликав до зближення з Москвою. Він заперечив, що розмовляв з кимось з Росії про санкції до 20 січня. Віце-президент Майк Пенс виступив перед пресою і повторив заперечення, озвучені Флінном. Але після того, як продемократичне видання Washington Post опублікувало статтю з цитатами вірогідної розмови радника з російським послом, Флінн змінив свою позицію. Як повідомив Reuters неназваний чиновник у Білому домі, тепер він говорить, що може й говорив про санкції, але не пам'ятає це на 100%.
Інший чиновник з адміністрації розповів виданню, що віце-президент Пенс зробив свою заяву після розмови з Флінном, опираючись на його запевняння. Тепер у віце-президента теж проблеми через вірогідність, що його ввели в оману. Джерела Reuters повідомили, що Флінн вибачився перед Пенсом за інцидент.
Видання вказує, що у цитатах, наведених пресою, не має епізодів, які в вказували на те, що радик Трампа обіцяв зняти санкції проти Росії. Він швидше робив більш узагальнені коментарі про покращення американсько-російських відносин. Трамп, у свою чергу, пообіцяв журналістам розібратися у ситуації.
Раніше повідомлялося, що група сенаторів з обох партій хочуть прийняти закон, який не дозволить Дональду Трампу зняти санкції з Росії в обхід парламенту. Закон змусить Трампа затвердити зняття санкцій в Конгресі протягом 120 днів з моменту рішення президента.
Сенатор Джон Маккейн публічно закликав президента Трампа розвіяти чутки про скасування санкцій проти Росії і попередив, що якщо ці чутки все ж справдяться, він з колегами має намір закріпити антиросійські санкції на законодавчому рівні.DT.UA