У Празі можуть назвати на честь Нємцова площу, де розташоване посольство Росії

Петицію про перейменування площі вже підписали понад чотири тисячі осіб.
"Борис Нємцов був відомим політичним обличчям в Росії, уособленням надії на те, що Росія стане вільною державою, ніж коли була і є за часів Путіна", - зазначив ініціатор петиції Петро Кутилек, передає видання Echo24.cz.
Петицію вже підписали понад чотири тисячі осіб. Ця кількість постійно збільшується. Ініціативу підтримала дочка Бориса Нємцова Жанна.
Нагадаємо, в червні Слідчий комітет Російської Федерації завершив досудове розслідування і передав до суду справу про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова здійснене в Москві в лютому 2015 року.
Російського опозиційного політика Бориса Нємцова було застрелено у ніч на 28 лютого 2015 року біля Кремля. За підозрою у вбивстві Нємцова були затримані четверо чеченців, які дають суперечливі свідчення.
У січні 2016 року глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін сказав, що вважає справу про вбивство Бориса Нємцова розкритою.DT.UA