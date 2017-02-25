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У Празі можуть назвати на честь Нємцова площу, де розташоване посольство Росії

25 лютого в 16:31

Петицію про перейменування площі вже підписали понад чотири тисячі осіб.

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На честь Нємцова можуть перейменувати площу, на якій розташоване посольство РФ в Чехії
У Чехії активісти запропонували перейменувати площу в Празі, на якій розташоване посольство Росії, на честь вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова. Мета петиції - "заявити про захист прав людини і демократії у світі".

"Борис Нємцов був відомим політичним обличчям в Росії, уособленням надії на те, що Росія стане вільною державою, ніж коли була і є за часів Путіна", - зазначив ініціатор петиції Петро Кутилек, передає видання Echo24.cz.

Петицію вже підписали понад чотири тисячі осіб. Ця кількість постійно збільшується. Ініціативу підтримала дочка Бориса Нємцова Жанна.

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Нагадаємо, в червні Слідчий комітет Російської Федерації завершив досудове розслідування і передав до суду справу про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова здійснене в Москві в лютому 2015 року.

Російського опозиційного політика Бориса Нємцова було застрелено  у ніч на 28 лютого 2015 року біля Кремля. За підозрою у вбивстві Нємцова були затримані четверо чеченців, які дають суперечливі свідчення.

У січні 2016 року глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін сказав, що вважає справу про вбивство Бориса Нємцова розкритою

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Нємцов петиція посольство Чехія
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