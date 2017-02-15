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У Порошенка прокоментували заяву Трампа про Крим

15 лютого в 01:01

В Адміністрації президента назвали "добрими" слова американського президента.

Порошенко Трамп
У Порошенка похвалили Трампа за слова про Крим
В Адміністрації президента України позитивно відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про те, що Росія має повернути Крим Україні.

"Добра заява речника Білого дому. Росія повинна повернути Крим Україні", – написав прес-секретар президента України Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.

Раніше прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив у вівторок, що президент США Дональд Трамп чекає від Москви активної участі в деескалації в Україні, займаючи жорстку позицію щодо Росії.

"Президент Трамп дав чітко зрозуміти, що він чекає від Росії сприяння в деескалації ситуації в Україні і повернення Криму", – заявив Спайсер.

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Як пише New York Times, Трамп вперше натякнув на підтримку цілісності України.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна президент Трамп Росія Крим США Білий прес-секретар
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