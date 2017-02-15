У Порошенка прокоментували заяву Трампа про Крим

В Адміністрації президента назвали "добрими" слова американського президента.
"Добра заява речника Білого дому. Росія повинна повернути Крим Україні", – написав прес-секретар президента України Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.
Раніше прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив у вівторок, що президент США Дональд Трамп чекає від Москви активної участі в деескалації в Україні, займаючи жорстку позицію щодо Росії.
"Президент Трамп дав чітко зрозуміти, що він чекає від Росії сприяння в деескалації ситуації в Україні і повернення Криму", – заявив Спайсер.
Як пише New York Times, Трамп вперше натякнув на підтримку цілісності України.DT.UA