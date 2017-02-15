У Порошенка прокоментували заяву Трампа про Крим

В Адміністрації президента назвали "добрими" слова американського президента.

У Порошенка похвалили Трампа за слова про Крим

В Адміністрації президента України позитивно відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про те, що Росія має повернути Крим Україні.

"Добра заява речника Білого дому. Росія повинна повернути Крим Україні", – написав прес-секретар президента України Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.

Раніше прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив у вівторок, що президент США Дональд Трамп чекає від Москви активної участі в деескалації в Україні, займаючи жорстку позицію щодо Росії.

"Президент Трамп дав чітко зрозуміти, що він чекає від Росії сприяння в деескалації ситуації в Україні і повернення Криму", – заявив Спайсер.

Як пише New York Times, Трамп вперше натякнув на підтримку цілісності України.