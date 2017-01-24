У польському Жешуві побили групу українських студентів

Нападники називали студентів "бандерівцями".

Польські націоналісти побили українських студентів

У польському місті Жешув місцевими молодиками були побиті українські студенти, які поверталися після занять в гуртожиток, повідомляє місцева поліція.

За даних правоохоронців, п'ятеро молодих чоловіків зупинили студентів і запитали звідки вони. Почувши відповідь, вони запитали, кому належить Львів, після чого почали бити їх, називаючи студентів "бандерівцями". Українці отримали побої, які не загрожують їх життю та здоров'ю.

Поліція затримала п'ятьох підозрюваних завдяки камерам спостереження, які зафіксували напад на студентів. Нападниками виявилися п'ятеро жителів Жешува у віці від 18 до 20 років. Всіх п'ятьох затримали, вони визнали свою провину. Українські студенти також впізнали нападників.

Поліція передала справу в окружну прокуратуру Жешува. Нападники підозрюються в нападі на національному ґрунті, їм загрожує до п'яти років ув'язнення.

Начальник консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що дане питання вивчає український консул.

Як повідомлялося, дослідження CBOS за минулий рік показали, що вперше за останні два десятиліття в Польщі кількість громадян, які нелояльно ставляться до українців вперше перевищила кількість тих, хто симпатизує вихідцям з сусідньої країни.