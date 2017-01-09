У Польщі знайдений мертвим син Леха Валенси - ЗМІ

Фахівці попередньо виключили причетність будь-кого до смерті Валенси.

Пшемислав Валенса знайдений мертвим Gazeta Wyborcza

PA P.

За даними ЗМІ, тіло 43-річного чоловіка виявив в його квартирі один з членів сім'ї. Як передає радіостанція RMF, судмедексперти попередньо виключили причетність до смерті чоловіка третіх осіб, оскільки на його тілі не було виявлено ніяких підозрілих слідів. На місці працюють прокурор і поліція.

У екс-президента Польщі Леха Валенси і його дружини Данути вісім дітей — четверо синів і четверо дочок, Пшемислав — третій.

В молодості у нього були серйозні проблеми з алкоголем, поліція неодноразово затримувала Пшемислава за водіння в нетверезому стані. У 1995 році за подібний злочин він був засуджений до одного року і дев'яти місяців в'язниці умовно, у 2003 році — до року умовно.