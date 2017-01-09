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У Польщі знайдений мертвим син Леха Валенси - ЗМІ

9 січня в 09:01

Фахівці попередньо виключили причетність будь-кого до смерті Валенси.

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Пшемислав Валенса знайдений мертвим
Gazeta Wyborcza
У Гданську знайдений мертвим син колишнього президента Польщі Леха Валенси Пшемислав, передає Associated Press з посиланням на польське агентство PAP.

За даними ЗМІ, тіло 43-річного чоловіка виявив в його квартирі один з членів сім'ї. Як передає радіостанція RMF, судмедексперти попередньо виключили причетність до смерті чоловіка третіх осіб, оскільки на його тілі не було виявлено ніяких підозрілих слідів. На місці працюють прокурор і поліція.

У екс-президента Польщі Леха Валенси і його дружини Данути вісім дітей — четверо синів і четверо дочок, Пшемислав — третій.

В молодості у нього були серйозні проблеми з алкоголем, поліція неодноразово затримувала Пшемислава за водіння в нетверезому стані. У 1995 році за подібний злочин він був засуджений до одного року і дев'яти місяців в'язниці умовно, у 2003 році — до року умовно.

 

За матеріалами: DT.UA
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