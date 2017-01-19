У Польщі стартували танкові навчання армії США

У стрільбах були задіяні "Абрамси" і "Бредлі".

Військовослужбовці 3-ї бронетанкової бригадної бойової групи 4-ї піхотної дивізії Армії США, які кілька днів тому прибули до Європи, приступили до навчань.

Перші бойові стрільби відбулися на заході Польщі 16 січня. У них взяли участь екіпажі 1-го батальйону 68-го бронетанкового полку та 1-го батальйону 8-го піхотного полку бригади, повідомила прес-служба Командування США в Європі.

У навчаннях були задіяні танки M1A2 Abrams і БМП Bradley.

"Всього через десять днів після прибуття ми проводимо стрільби, демонструючи серйозну вогневу міць і високу швидкість розгортання", – зазначив підполковник Стівен Кейпхарт, командувач 1-го батальйону 68-го бронетанкового полку.

Нагадаємо,

6 січня в німецькому порту Бременгавен почалася розвантаження військового обладнання бронетанкової бригади Бойової групи США, призначеної для Польщі. Бригадна бойова група США перекидає близько 3,5 тисяч солдатів, понад 400 одиниць гусеничної і понад 900 пересувної військової техніки, в тому числі 87 танків, 18 самохідних гаубиць Paladin, 400 армійських позашляховиків Humvee і 144 бойових машин піхоти Bradley.

Американські бригади будуть знаходиться в Польщі і в інших країнах регіону в ротаційному порядку в рамках операції Atlantic Resolve, що є відповіддю на агресію Росії в Україні.