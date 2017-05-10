У Польщі роботодавцям доведеться платити за працевлаштування українців - Rzeczpospolita

Але найбільше польські компанії бояться, що бюрократія з нового року унеможливить наймання на роботу іноземців.

Найняти українців на роботу в Польщі стане складніше. dimaberkut / Depositphotos

Сьогодні на засіданні Сеймудепутати почнуть роботу над оновленням постанови про підтримку працевлаштування, яке внесе значні зміни в умовах, на яких польські фірми беруть на роботу працівників з України.

Про це пише Rzeczpospolita, додаючи, до підприємці більше не зможуть безкоштовно подавати заявки на видачу віз українцям, білорусам, росіянам, грузинам, молдованам і вірменам. З 1 січня 2018 року за це доведеться платити близько 30 злотих. На перший погляд, сума не велика, але для компаній, які наймають кілька сотень іноземців вона може виявитися суттєвою. Половина цієї суми залишиться владі повіту, яка внесе дані про працевлаштування іноземця в спеціальний центральний реєстр.

Однією з цілей такої реформи стало створення ефективної системи контролю працівників, які їдуть з України і інших сусдініх країн в Польщу. В минулому році польські компанії попросили надати візи 1,3 мільйону іноземців. Більшість з них були громадянами України. Але за офіційними даними, лише 300 тисяч іноземних працівників зареєструвалися в державних відомствах. Решта працювали незаконно. Після реформи польські прикордонні служби і державна інспекція праці будуть контролювати легальність працевлаштування українців у Польщі.

"Найбільшим болем підприємців стануть бюрократичні проблеми. В деяких воєводствах черга за звичайними дозволами на працевлаштування тягнеться на 6 місяців. Тому у процесі впровадження змін багато буде залежати від готовності адміністрації", - каже експерт Роберт Лісіцкий.

Раніше стратегічний директор Warsaw Enterprise Institute Анджей Талага писав на сторінках Rzeczpospolita, що українці стали майже ідеальними іммігрантами для Польщі через схожість мов, культур, а також через працьовитість. Проблема з іммігрантами в Західній Європі демонструє, що не варто приймати іноземців, до яких суспільство ставиться не схвально. Це може викликати політичну напругу і суспільні конфлікти. Але опитування свідчать, що поляки лояльно ставляться до іммігрантів з України.

Видання Gazeta Wyborcza писало, що Польщі доведеться поборотися за українських заробітчан. Видання зазначає, що скоро Польща може втратити українських працівників. Адже представники країн ЄС у листопаді підтримали скасування віз для України. Це означає, що більше людей зможе безперешкодно подорожувати по Європі. Це не означає безперешкодний доступ до європейського ринку праці. Однак, ті, хто зараз працює в Польщі, можуть вирішити перебратися до більш багатих країн Західної Європи.