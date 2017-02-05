У північно-західній провінції Пакистану зійшла лавина, є загиблі

Щонайменше 14 осіб загинуло, ще 11 рятувальникам вдалося дістати з-під снігових завалів, їх намагаються доставити до лікарні.

Під сніговими завалами опинилися п'ять будинків і більше двох десятків людей

У провінції Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану в неділю, 5 лютого, зійшла лавина, повідомляє Khaleej Times

Лавина повністю накрила собою п'ять будинків села Чітарла.

Внаслідок інциденту загинули щонайменше 14 людей. За словами рятувальників, всі загиблі були знайдені поблизу села. Серед них шість жінок, двоє чоловіків і шестеро дітей.

Проте 11 осіб працівникам рятувальних служб Пакистану все ж вдалося врятувати і евакуювати.

Рятувальники роблять все можливе для доставки потерпілих до лікарні, але вивезення людей з небезпечного району ускладнюється через те, що всі виїзди з нього засипані снігом.

Як повідомлялося раніше, потужна лавина, спровокована підземними поштовхами і сильними снігопадами, зійшла на розташований на висоті 1,2 тисячі метрів готель 18 січня, повністю накривши чотириповерхову будівля.

20 січня рятувальники знайшли в завалах готелю Rigopiano шість осіб, що вижили. Всього більш ніж з 30 осіб, які перебували у готелі, вижило дев'ять. Двоє незадовго до катастрофи покинули будівлю готелю і також залишилися живі.